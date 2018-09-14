سفن أسطول الشمال "تنقذ" سفينة في إطار مناورات "الشرق- 2018" (فيديو)

تدربت مجموعة من سفن أسطول الشمال على إنقاذ سفينة في بحر بيرنغ في إطار مناورات "الشرق-2018"، وفقا لإدارة شؤون الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع الروسية.

بدأت مناورات "الشرق — 2018" في 11 سبتمبر/ أيلول وستستمر سبعة أيام. وهي تجري بقيادة وزير الدفاع سيرغي شويغو في الشرق الأقصى وفي المياه المجاورة للمحيط الهادئ.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية: "إن مفرزة من السفن الحربية وسفن الإمداد التابعة لأسطول الشمال، التي تشارك في مناورات "الشرق-2018" تدربت على البحث والإنقاذ في مياه بحر بيرنغ".

وشاركت في التدريبات السفينة الكبيرة المضادة للسفن "نائب الأدميرال كولاكوف" وسفن الإنزال الضخمة "ألكسندر أوتراكوفسكي" و"كوندوبوغا" وكذلك سفينة الإنقاذ "بامير" وكاسحة الجليد التي تعمل بالكهرباء والديزل "إليا موروميتس".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تكيف المفرزة بمهمة إنقاذ السفينة التي وقعت في مشكلة في منطقة طريق بحر الشمال. وحلقت مروحية "كا-27" من على متن "نائب الأدميرال كولاكوف" من أجل الحصول على إحداثيات السفينة ومن أجل إنقاذ الناس، وبعد ذلك وصل "نائب الأدميرال كولاكوف" إلى المكان المحدد وأنزل قوارب المساعدة إلى الماء.

وساهم طاقم سفينة "بامير" وكاسحة الجليد "إليا موروميتس" في "إطفاء" الحريق على السفينة وسحبها.