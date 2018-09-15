في مواجهة مع "سوخوي"... "إف-22" تذوق طعم الخزي والعار

لا تجدي مقاتلة "إف-22" الأمريكية نفعا في مواجهة مباشرة مع مقاتلة "سو-35" الروسية.

قال ذلك موقع أمريكي، مشيرا إلى أن مقاتلة

"إف-22" لا بد أن تخرج من معركة مباشرة ضد مقاتلة "سو-35" مهزومة تجر وراءها الخزي والعار.

وحاولت طائرتان تابعتان لسلاح الجو الأمريكي من طراز "إف-22" في الثالث عشر من سبتمبر/أيلول 2018 أن تعترضا طائرتين روسيتين من طراز "تو-95" ترافقهما مقاتلتان من طراز "سو-35"، قرب آلاسكا.

ويشار إلى أنه لو وقعت المعركة بين المقاتلات الروسية والأمريكية لبدت مقاتلة "إف-22" عاجزة أمام مقاتلة "سو-35".

وقال موقع "بيزنس إنسايدر" إن "إف-22" تعد واحدة من أفتك مقاتلات سلاح الجو الأمريكي ولكن هذا قد لا يعني شيئا في مواجهة مباشرة مع مقاتلة "سو-35" ولو لسبب واحد هو أن أحدث مقاتلة روسية تتفوق على "إف-22" في التسليح.

ونقل الموقع عن المقدم المتقاعد ديفيد بيرك قوله إن مقاتلة "إف-22" ليست مهيأة للمواجهة المباشرة مع العدو.

وعن أحدث طائرة قتالية أمريكية أخرى قال موقع "ديفينس ايروسبايس" إن البنتاغون لم يتمكن من بدء المرحلة الجديدة لاختبار مقاتلة "إف-35" في وقت محدد بسبب مشكلات تواجه برمجة الطائرة.