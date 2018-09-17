سفن المجموعة التكتيكية للناتو تقترب من سوريا

تقوم السفن الحربية التابعة للمجموعة البحرية الدائمة الثانية لحلف الناتو حاليا بدوريات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بحسب بيانات مواقع الرصد البحرية الغربية.

ووفقا لها، توجد في الوقت الحاضر الفرقاطة الهولندية "دي رويتر" والكندية "فيل دي كفيبيك" واليونانية "إيلي" في شرق البحر المتوسط ​​كجزء من مجموعة البحرية التابعة للناتو بالقرب من سوريا.

ويؤكد هذه المعلومات قبطان الفرقاطة الهولندي وهو قائد مجموعة الناتو في مدونته.

وأخبر أنه في الوقت الحاضر في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط ​​بالفعل يوجد ثلاث مدمرات صاروخية أمريكية كارني" و"روس " و"ونستون تشرشل" المجهزة بصواريخ كروز "توماهوك" بمدى 1600 كيلو متر. وسفينة "ماونت ويتني". ويوجد كذلك في البحر الأبيض المتوسط ​​، ثلاث غواصات هجومية نووية أمريكية على الأقل من طراز لوس أنجلوس مزودة بتوماهوك.

وفقا للمراقبين الغربيين، في الوقت الحالي، تمتلك قوات البحرية الأمريكية في البحر المتوسط ​​ما لا يقل عن 204 صاروخ كروز "توماهوك" لضرب أهداف في سوريا.

ووصلت الغواصة الهجومية النووية البريطانية، "تسلينت"، المجهزة ب 10 صواريخ كروز "توماهوك" البحر المتوسط ​​يوم 8 سبتمبر/ أيلول.

وكان قد أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كاناشينكوف، في أواخر شهر أغسطس/ آب، أن روسيا رصدت تعزيز الولايات المتحدة حاملات صواريخ كروز في الشرق الأوسط. وفقا للجيش الروسي، تخطط الولايات المتحدة لضرب سوريا بذريعة هجوم كيماوي مزعوم.

وعلاوة على ذلك، وصل إلى الخليج، حاملة الطائرات "سوليفان" المزودة ب 56 صاروخ كروز، ووصلت القاذفة الاستراتيجية "بي-1بي" المحملة ب 24 صاروخ مجنح "جو-أرض" " JASSM" التابعة لسلاح الجو الأمريكي إلى القاعدة الجوية "العديد" في قطر.