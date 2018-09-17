انتهاء مناورات "الشرق-2018" وعرض أكثر اللحظات روعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن انتهاء مناورات "الشرق-2018" وعودة القوات، التي شاركت فيها إلى مواقع تمركزها الدائم.

وأشار الوزارة في بيانها إلى أن "الوحدات العسكرية من جيش التحرير الشعبي الصيني، التي شاركت في العمليات في حقل الرمي تسوغول، ستعود إلى وطنها أيضا".

وجرت المناورات في الفترة ما بين 11-17 أيلول/سبتمبر، في الشرق الأقصى وفي المياه المجاورة للمحيط الهادئ، لتصبح أكبر مناورات في البلاد منذ 37 عاما.

وشارك في المناورات نحو 3 آلاف عسكري وعشرات المركبات المدرعة والمروحيات والطائرات والطائرات المسيرة.

وقد انضم إلى العسكريين الروس الوحدات الصينية والمنغولية في إحدى مراحل المناورات.

وتم خلال المناورات، تدريب الوحدات العسكرية على إعادة تجميع القوات على مسافات بعيدة، إضافة إلى التعاون بين القوات البرية والأسطول. كما تدرب القادة على إدارة الوحدات خلال العمليات العسكرية.

وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق، أن المناورات العسكرية الكبيرة ستنظم كل 5 سنوات.