صور للترسانة النووية لأسطول الشمال

رُصدت في الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية في صيف عام 2018، مستودعات جديدة لصواريخ كروز في غادجييفو، القاعدة الرئيسية للغواصات في الأسطول الشمالي.

ونشرت الصحيفة النرويجية The Barents Observer الصور، وكتبت أنه تم إنشاء مجمع متكامل للمخازن المحمية بشكل جيد وبنظام حماية قوي.

وقارن الصحفيون صور الأقمار الصناعية Google Earth الجديدة مع الصور التي التقطت منذ سنتين وثلاث سنوات، فتبين أنه يوجد حوالي 60 ترسانة جديدة: 50 منها توجد حيث القاعدة الصاروخية التقنية الرئيسية لأسطول الشمال في غادجييفو. والجزء الآخر مازال قيد الإنشاء، ولكن الغالبية يبدو أنه قد انتهي منها. ومساحة المخابئ حوالي 1000 متر مربع ومبنية من الخرسانة السميكة، ويبعد الجزءان عن بعضهما حوالي 100 كيلومتر.

Спутниковый снимок арсеналов Северного флота в Гаджиево. Фото: Google Earth pic.twitter.com/gxS4SG1Qas — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) September 17, 2018

وأكثر ما أثار اهتمام النرويجيين هو أربعة مخابئ بطول 80 مترا في الموقع التقني № 4 في أوكولنيا. ووفقا للحصيفة إنه مخزن للصواريخ الباليستية "بولافا"، التي تزود بها الغواصات النووية من فئة "بوريي". وكل مخبئ يكفي ل16 صاروخا- ذخيرة غواصة واحدة. وتزود صواريخ "بولافا" بعشرات من الرؤوس الحربية النووية الذاتية التوجيه بوزن 150 طنا كل واحد منها.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية والسفارة الروسية في أوسلو على طلب وسائل الإعلام النرويجية للاستعلام، ولكن في يناير/ كانون الثاني عام 2018، أعلن نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف عن الانتهاء من أربعة مرافق لتخزين "بولافا"

ويملك الأسطول الشمالي غواصة واحدة من فئة "بوريي"، وغواصة "يوري دولغوروكي" وغواصة "كنياز فلاديمير" ويتم اختبارها حاليا، وتوجد سفينتان قيد البناء.