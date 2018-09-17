"الذراع الطويلة" قادرة على ضرب أحدث الدبابات على مسافة 10 كم

وسبب هذا الخصائص العالية، التي أثبتت فعاليتها في العمليات القتالية الحقيقية، بما في ذلك في سوريا والعراق.

© Ruptly . Sergey Venyavsky بالفيديو: مروحية "مي-35" تدمر معسكر الإرهابيين

وفي الوقت نفسه، يواصل المصممون تحسين "الدبابة الطائرة". فزودت في الآونة الأخيرة بمجموعة من الأسلحة الموجهة "فيخر-أم"، بصاروخ موجه بالليزر.

وبحسب موقع "روسيسكايا غازيتا"، بفضل هذه "الذراع الطويلة" أصبحت قادرة على تدمير أحدث الدبابات ذات الحماية العالية على بعد 10 آلاف متر.

وتستطيع هذه الطائرة أيضا ضرب أهداف العدو المهمة، وأصبحت فعالة جدا بفضل نظام التوجيه المحدث "أو بي سي-24إن-1إل".

وزودت بصواريخ "جو جو" "إيغلا-إس" من أجل ضرب الأهداف الجوية مثل المروحيات والطائرات بدون طيار ومختلف الطائرات التي تطير على علو منخفض.

وثبت نظام "بريزيدينت-إس-35" من أجل الدفاع عن النفس وتحييد وسائل العدو الموجهة وتدميرها.

وتم تحسين خصائص الطيران ل"مي-35أم" فهي قادرة على التحليق بسرعة 300 كم في الساعة بفضل المحركين "في كي-2500-02" بقوة 2200 حصان.

وتم عرض المروحية القتالية "ميح35أم" المحدثة في شهر أغسطس أب من هذا العام في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا —2018".