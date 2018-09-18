سوريا... استطلاع قتالي إسرائيلي قبل ضربة أمريكية

رأت وكالة أنباء أن الهدف من غارت جوية إسرائيلية على منشآت سورية جس نبض الدفاع الجوي السوري تمهيدا لضربة صاروخية مكثفة على سوريا.

وأفادت معلومات صحفية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن في 17 سبتمبر/أيلول غارات على منشآت سورية في محافظة اللاذقية، وأن الدفاع الجوي السوري صد الغارات.

© AP Photo / الدفاع الروسية: رصد إطلاق صواريخ من فرقاطة فرنسية في البحر المتوسط

وقالت وكالة أنباء موردوفيا، وهي إحدى وكالات الأنباء الروسية، إن خبراء عسكريين اعتبروا أن الإسرائيليين الذين يعملون بالتنسيق مع الأمريكيين يقومون بجس نبض الدفاع الجوي السوري وقد يواصلون هجماتهم.

ولم يستبعد الخبراء أن تمهد الغارات الإسرائيلية لضربة صاروخية مكثفة قد تشنها الولايات المتحدة الأمريكية في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتم الإعلان عن فقدان طائرة عسكرية روسية من طراز "إيل-20" على متنها 14 عسكريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في 18 سبتمبر إن الاتصال بالطائرة فُقد عند الساعة الثالثة والعشرين في 17 سبتمبر أثناء عودتها إلى قاعدة حميميم الجوية في سوريا فوق البحر المتوسط.

وأشارت إلى أن طائرة "إيل-20" وهي طائرة الاستطلاع، اختفت من شاشة الرادار عندما أغارت 4 طائرات إسرائيلية من طراز "إف-16" على منشآت سورية في محافظة اللاذقية.