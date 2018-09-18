تعرف على الطائرة الروسية "إيل-20" بالصور والفيديو

إيل-20 يطلق عليها الناتو اسم "الغرة الأوراسية" (نوع من أنواع الطيور)- هي طائرة استطلاع وطائرة الحرب الإلكترونية، مزودة بماسح ضوئي بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة استشعار بصرية ورادار جانبي. والمطور مجمع "إليوشين".

اتخذ القرار بإنشاء طائرة استطلاع على أساس طائرة الركاب "إيل-18دي" في عام 1965. وتم بناء هذه الطائرة في وقت قصير وبأقل التكاليف. وحصلت على اسم "إيل-20"، وهي مصممة للاستطلاع الشامل لشريط الحدود دون قطع حدود الدولة. وتم تصميم مجموعة كاملة من وسائل الاستخبارات.

وحلقت الطائرة أول مرة 21 مارس/ آذار عام 1968، وانتهت من الاختبارات في صيف 1969.

واستخدمت الطائرة لأغراض الاستطلاع على طول الشريط الحدودي وحدود الدولة وتعتبر أول طائرة استطلاع في في الاتحاد السوفييتي. ويوجد فيها محطة رادار "إيغلا-1". وكذلك يوجد على متن الطائرة محطة استطلاع تفصيلي "كفادرات-2". ومعدات اعتراض الراديو "فيشنيا". ويوجد في الجزء الأمامي والأوسط من كابينة الركاب مقاعد لستة (ثم ثمانية) مشغلين لأنظمة هندسة الراديو.

ولم تكن الطائرات المحدثة "إيل-20أم" و"إيل-20أم1"، ذات المعدات الأكثر تطورا جزءا من أفواج الاستطلاع وأسراب من سلاح الجو السوفيتي، بل كانت تقدم تقاريرها مباشرة إلى قيادة المناطق العسكرية، كان لكل منطقة عدد قليل من هذه الطائرات.

وتم إنشاء طائرة "إيل-20إر تي" في عام 1980 على أساس طائرة الركاب "إيل-18دي"، وكانت تستخدم للقياس عند إجراء التجارب الصاروخية وكان مقرها في منطقة بايكونور. وكذلك تم إنشاء طائرة للقيادة الجوية "إيل-22" على أساس "إيل-18دي" في نفس الوقت. وتقريبا كل طائرات "إيل-20" و"إيل-22" لونت بألوان طائرات "أيروفلوت" ونقش عليها "إيل-18".

© Photo / Wikipedia/Kirill Naumenko طائرة "إيل-20" الروسية

وقرر في عام 2009 بدء العمل على تغير معدات "إيل-22" لتصبح طائرة تشويش وحصلت على اسم "إيب-22بي بي". وبدأت الاختبارات في عام 2011. وحصلت وزارة الدفاع الروسية على ثلاث طائرات "إيل-22 بي بي" في عام 2016.

وأثبتت إيل-20 فعاليتها في العمليات القتالية في سوريا، بتنسيق ضربات القوات الجوية الروسية، ورحلات الصواريخ المجنحة "كاليبر".

المواصفات التقنية للطائرةك

— يبلغ باع الجناح 37.42 متر.

— طول الطائرة 35.9 متر.

— ارتفاع الطائرة 10.17 متر.

— مساحة الجناح 140.6 متر مربع.

— وزنها 33.77 طن.

— نوع المحرك: 4 تي في دي أ أي-20أم، بقوة 4 х 4250.

— سرعتها القصوى 675 كم في الساعة وسرعة الإبحار 620 كيلومتر في الساعة.

— مداها 6.2 ألف كيلومتر.

— الطاقم 13 شخصا.