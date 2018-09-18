لماذا لم يعمل نظام تحديد العدو والصديق عند الهجوم على "إيل-20"

وقال الخبير لوسائل إعلام روسية: "عندما يقوم سلاح الجو الإسرائيلي بمناورات خطيرة بالقرب من إيل-20 فستعتبرها وسائل الدفاع الجوي (الموجودة في المنطقة حيث كانت توجد فيها طائرتنا) التي تحدد الأهداف عدوا، وهذا يعتبر انتهاكا للحدود ولها الحق في إطلاق النار".
وأشار بيجيف إلى أن بعض أنظمة الدفاع الجوي مصممة على النحو التالي: توجه الصواريخ بشكل تلقائي إلى الإشارة الأقوى. والسطح العاكس في "إيل-20" أكبر بكثير من السطح في المقاتلات الإسرائيلية، وبالتالي صاروخ "إس-200" تتبع الإشارة الأقوى واتجه نحوها".
وقد اختفت طائرة "إيل-20"، يوم أمس، من على الرادارات، وأعلنت وزارة الدفاع اليوم أن الدفاعات الجوية السورية هي من أسقطت الطائرة الروسية.
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