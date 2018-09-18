لماذا لم يعمل نظام تحديد العدو والصديق عند الهجوم على "إيل-20"

قال الخبير الروسي في مجال الدفاع الجوي، أيتيتش بيجيف، إن نظام تحديد العدو والصديق في طائرة "إيل-20" التي أسقطتها الدفاعات الجوية السورية لم يعمل بسبب قرب المقاتلات الإسرائيلية.

وقال الخبير لوسائل إعلام روسية: "عندما يقوم سلاح الجو الإسرائيلي بمناورات خطيرة بالقرب من إيل-20 فستعتبرها وسائل الدفاع الجوي (الموجودة في المنطقة حيث كانت توجد فيها طائرتنا) التي تحدد الأهداف عدوا، وهذا يعتبر انتهاكا للحدود ولها الحق في إطلاق النار".

© Sputnik . Максим Блинов الدفاع الروسية: فقدان الاتصال مع طائرة استطلاع روسية على متنها 14 عسكرية

وأشار بيجيف إلى أن بعض أنظمة الدفاع الجوي مصممة على النحو التالي: توجه الصواريخ بشكل تلقائي إلى الإشارة الأقوى. والسطح العاكس في "إيل-20" أكبر بكثير من السطح في المقاتلات الإسرائيلية، وبالتالي صاروخ "إس-200" تتبع الإشارة الأقوى واتجه نحوها".

وقد اختفت طائرة "إيل-20"، يوم أمس، من على الرادارات، وأعلنت وزارة الدفاع اليوم أن الدفاعات الجوية السورية هي من أسقطت الطائرة الروسية.