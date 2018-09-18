"الصقور المهاجمة" اليونانية تتحول إلى "أفاع سامة"

ستحصل اليونان على مقاتلات "إف-16" المحدثة خلال أربع سنوات، سيتم تحديث 85 طائرة.

وفقا لمجلة وورسبوت شركة Lockheed Martin في الولايات المتحدة ستحدث "إف-16" Fighting Falcon (الصقر المهاجم) إلى نسخة "إف-16" Viper (أفعى سامة). وسيتم انجاز العمل في غضون أربع سنوات. أولا ستم تصميم نوذجا أوليا، وبعد ذلك سيتم التحديث المباشر، وبعد أربعة أعوام سيتدرب الطيارون عليها.

© AFP 2018 / ALI SHAYEGAN / FARS NEWS بالفيديو...السوريون يعرضون كيف أسقطوا المقاتلة الإسرائيلية "إف-16"

أولا كانت تريد اليونان تحديث 123 مقاتلة، ولكنها توقفت عند 85.

وأكدت الشركة الأمريكية أنه بعد التحديث سيتبقى من الطائرات القديمة فقط جسم الطائرة، والباقي كله سيتغير. وسيسمح الرادار الجديد باكتشاف الأهداف بسرعة أكبر. وسيتم تثبيت منظومة الحرب الإلكترونية على الطائرة الجديدة ونظام تجنب التصادم بشكل تلقائي إذا فقد الطيار وعيه بشكل مفاجئ.

إف-16 Fighting Falcon أكثر المقاتلات من الجيل الرابع انتشارا في العالم، تم تصميمها في عام 1974 ودخلت الخدمة بعد 5 سنوات، وهي تدخل في تسليح العديد من الدول.