روسيا تنقل أنظمة صواريخ "إسكندر-إم" إلى قيرغيزستان للتدريب

أعلنت المنطقة العسكرية الروسية الوسطى، أنه للمرة الأولى يتم نقل أنظمة صواريخ "إسكندر- إم"، من منطقة الأورال إلى قيرغيزستان للمشاركة فى التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب لبلدان رابطة الدول المستقلة.