المرحلة المجنحة للصاروخ الحامل متعددة الاستخدام تعود إلى قاعدة الإطلاق بالسرعة فرط الصوتية

أعلنت المؤسسة الحكومية الروسية للأبحاث الواعدة، اليوم الخميس، أن المرحلة المجنحة للصاروخ الحامل متعددة الاستخدام تعود إلى قاعدة الإطلاق بالسرعة فرط صوتية.

© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation صاروخ روسي جديد يتعامل مع أهدافه كأنه برق سماوي

موسكو — سبوتنيك . وقالت المؤسسة لوكالة "سبوتنيك": "نماذج العرض — دون سرعة الصوت التي نخطط لتصنيعها خلال الأربع سنوات القادمة، سنحاول فيها تطوير طرق الهبوط الآلي وأنظمة الطيران دون سرعة الصوت، أما في [نماذج العرض] فرط الصوتية، الأنظمة فرط صوتية . ومن المفترض أن تصبح نتيجة الدراسات لنماذج العرض بمحرك صاروخي كامل المزايا، يجتاز دورة اختبار كاملة بدءا من الإطلاق والوصول إلى الارتفاع المطلوب، وانتهاء بالعودة والهبوط".

وأضافت المؤسسة "ما يتعلق بالمشروع بأكمله، فنحن نتطلع إلى 4 سنوات منذ بداية العمل الكامل. ويجري الآن تحضير المواصفات التقنية وفقا لتوقعاتنا، في النصف الأول من العام المقبل سيبدأ العمل".

وكان نائب المدير العام لشؤون إدارة المشاريع في مجمع تصنيع الطائرات "ايليوشين"، دميتري غيراسيموف، قد أعلن في وقت سابق، أنه تم في إطار التصميم الأولي لإنشاء مرحلة العودة، إيجاد تجسيدات مختلفة، وحساب الديناميكية الهوائية والوزن الإجمالي وغيره.