تجربة "سبيس إكس" للصواريخ المتكررة تؤخذ بالاعتبار لدى صناعة صاروخ ناقل روسي

موسكو — سبوتنيك. وقال متحدث باسم الشركة لوكالة "سبوتنيك": "لقد قمنا بتحليل جميع التطورات التي تحدث في العالم اليوم، أدركنا وفهمنا أن كل واحد منها له ميزاته الخاصة، بما في ذلك الاستخدام، والتمركز، ومدى توافر محطات الإطلاق الفضائية، وموقعها الجغرافي، وما إلى ذلك. وبعد دراسة جميع هذه المشاريع، توصلنا إلى استنتاج مفاده أن بالنسبة لروسيا الأكثر إثارة للاهتمام هو عودة مرحلة الصاروخ بأسلوب الطائرة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت تجربة "إ يلون ماسك " مع "فالكون 9"، قد تم أخذها بعين الاعتبار، ذكر المتحدث، أنه أثناء إعداد المشروع الأولي تمت دراسة جميع الخبرات الأجنبية، بما في ذلك تجربة إنشاء صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام، والتي تعمل على عليها "سبيس إكس".

وكان نائب المدير العام لشؤون إدارة المشاريع في مجمع تصنيع الطائرات "إيليوشين"، دميتري غيراسيموف، قد أعلن في وقت سابق، أنه تم في إطار التصميم الأولي لإنشاء مرحلة العودة، إيجاد تجسيدات مختلفة، وحساب الديناميكية الهوائية والوزن الإجمالي وغيره، مشيرا إلى أنه، يجب أن تكون نتيجة البحث عبارة عن نموذج كامل المواصفات مع محرك الصاروخ، والذي سيكون قادرا على اجتياز دورة الاختبار بالكامل، بدءاً من الإطلاق والانتقال إلى الارتفاع المطلوب وانتهاء بالعودة والهبوط الآلي.