إنزال غواصة "كرونشتادت" الجديدة إلى الماء في سان بطرسبورغ

فقد جاء في بيان الشركة "تجري مراسم إنزال غواصة "كرونشتادت"، مشروع 677، إلى المياه في حوض السفن التابع لشركة "أدميراتيسكيي فيرفي"، لتسليمها للقوات البحرية الروسية".
ويبلغ طول الغواصة 66.8 أمتار وعرضها 7.1 مترا. وتبحر بشكل مستقل 45 يوما. ويشكل عدد أفراد طاقمها 35 شخصا. وتغوص إلى عمق 300 متر وسرعتها 21 عقدة.
وتعمل شركة "أدميرالتيسكيي فيرفي" في الوقت الحالي على عدد من العقود للقوات المحلية والأجنبية. إذ تعمل على غواصات للقوات البحرية الروسية، إضافة إلى سلسلة من كاسحات الجليد الدورية للأسطول الروسي وكاسحة الجليد، التي تعمل على الديزل والكهرباء "فيكتور تشيرنوميردين".
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