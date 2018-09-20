حاكم الجو... إمكانيات المقاتلة "سو-30إس إم"

تعتبر المقاتلة "سو-30إس إم" متعددة الوظائف، ذات قدرة عالية على المناورة، قمة أحد تحديثات الطائرة السوفييتية "سو-27".

وقد تم خلال التحديث زيادة عدد أفراد الطاقم إلى شخصين بسبب مجموعة المهام الواسعة، التي يمكن أن تؤديها المقاتلة، وهي كثيرة لشخص واحد.

وتم تقسيم وظائف فردي الطاقم في " سو-30إس إم "، إذ يتحكم الطيار بالمقاتلة ويدير المعركة الجوية، أما الملاح فهو مسؤول عن إصابة الأهداف البرية.

وتتميز "سو-30إس إم"، إضافة إلى القدرة العالية على المناورة، بإمكانية تزويدها بجميع أنواع الذخيرة المتوفرة لدى القوات المسلحة الروسية، الأمر الذي يجعل منها آلة حرب شاملة.

وتساعد هذه الميزة على تجهيز المقاتلة وفقا للمهام القتالية. إذ يتم استخدام أسلحة محددة لتدمير الأهداف البرية وأسلحة للقيام بالدوريات في المجال الجوي والهيمنة في الجو.