الدفاع الروسية تطلب تزويدها بــ 3 آلاف صاروخ قبل نهاية عام 2020

موسكو — سبوتنيك. ووفقا لوثائق، نشرها موقع المشتريات الحكومية: "تخطط وزارة الدفاع للحصول على 250 صاروخا في عام 2018 و250 صاروخا آخر في عام 2019، بالإضافة إلى 2500 صاروخ في عام 2020. كذلك من المخطط أن تبلغ تكاليف صناعة هذه الصواريخ حوالي 800 مليون روبل (12 مليون 71 ألف و280 دولارا).



