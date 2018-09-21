الدفاع الروسية تطلب تزويدها بــ 3 آلاف صاروخ قبل نهاية عام 2020

تعتزم وزارة الدفاع الروسية، الحصول على 3 آلاف صاروخ "جو–أرض" غير موجه من طراز "إس–13دي إف" قبل نهاية عام 2020.

موسكو — سبوتنيك. ووفقا لوثائق، نشرها موقع المشتريات الحكومية: "تخطط وزارة الدفاع للحصول على 250 صاروخا في عام 2018 و250 صاروخا آخر في عام 2019، بالإضافة إلى 2500 صاروخ في عام 2020. كذلك من المخطط أن تبلغ تكاليف صناعة هذه الصواريخ حوالي 800 مليون روبل (12 مليون 71 ألف و280 دولارا).



© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation القاذفة الاستراتيجية "تو-160" تحلق فوق 3 بحار

يذكر أن صواريخ "إس-13" غير الموجهة تنتمي إلى الصواريخ من فئة "جو-أرض" ويمكن استخدامها في الطائرات والمروحيات على حد سواء.وهناك عدة نماذج من هذه الصواريخ وفقا لطراز الرأس المدمرة كما يلي: صاروخ "إس-13 تي" برأس مدمرة شديدة الانفجار والمضادة للخرسانة المسلحة وصاروخ "إس-13 أو إف" برأس مدمرة شديدة الانفجار بالإضافة إلى صاروخ "إس-13 دي إف" برأس مدمرة تتضمن خليط التفجير بالجملة ذا قدرة معززة. ويستخدم هذا النوع من السلاح لتدمير مختلف أنواع الأهداف الأرضية (ابتداء من القوة البشرية والمدرعات وحتى الملاجئ المعززة جدا).