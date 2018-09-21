أسطول المحيط الهادئ يحصل على سفينة "حرب النجوم"

حصلت القوات البحرية الروسية على "مقر حرب النجوم"، إذ تم تحديث سفينة "مارشال كريلوف"، التي لا تملك نظيرا في العالم، لاحتياجات أسطول المحيط الهادئ من أجل مراقبة الوضع في الفضاء.

وتسمح أجهزة السفينة بإدارة السفن والطائرات والقوات البرية في الوقت الحقيقي، إضافة إلى تنفيذ العمليات في الفضاء الخارجي. وتتمكن السفينة من تنفيذ المهام العسكرية، كما يمكن استخدامها من قبل وكالة الفضاء الروسية لرصد إطلاق الصواريخ من محطة "فوستوتشني".

© Sputnik . Vitaliy Ankov سفن أسطول المحيط الهادئ تصيب هدفا على بعد 100 كم في بحر أوخوتسك (فيديو)

وقد حصلت سفينة "مارشال كريلوف" على لقب "مقر حرب النجوم" بفضل الأنظمة الإلكترونية الموجودة على متنها.

وصرحت قيادة القوات البحرية لصحيفة "إزفيستيا" الروسية أن العمل على تحديث نظام القياس في "مارشال كريلوف" شارف على الانتهاء. وقد أجريت الاختبارات التجريبية خلال المناورات الاستراتيجية "الشرق-2018". وستصبح "مارشال كريلوف" سفينة الإدارة في أسطول المحيط الهادئ بعد الانتهاء من جميع الأعمال.

وقد تم الإعلان عن خروج السفينة إلى البحر المفتوح قبل بدء المناورات، إلا أن القوات المسلحة لم تذكر حينها اسم السفينة، إذ قال رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف قبل بدء مناورات "الشرق-2018" إن الأسطول سيختبر معدات جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن "مارشال كريلوف"، مشروع 1914.1، السفينة الوحيدة من هذا الطراز في البحرية الروسية. وقد تم ضمها إلى اللواء الـ114 من أسطول المحيط الهادئ.

© Sputnik . Vitaliy Ankov زيادة السفن العسكرية الروسية في المحيط الهادئ

وقد صممت سفينة "مارشال كريلوف" للمساعدة في اختبار وتطوير النماذج الجديدة من منظومات الصواريخ الفضائية وإخراج وسائل القوات الجوية الفضائية إلى الفضاء وعمليات البحث والإنقاذ وإجلاء الطواقم وإخلاء الأجهزة الفضائية، التي هبطت في المياه. إضافة إلى الكشف عن السفن والغواصات والطائرات وإعادة إرسال جميع أنواع المعلومات.

وكانت السفينة تستخدم قبل تحديثها لتوفير الاتصال بين مركز مراقبة الطيران، التابع لوكالة الفضاء الروسية ورواد الفضاء.

وأشار الخبير العسكري دميتري بولتينكوف إلى أن الأسطول الروسي سيحصل على سفينة فريدة من نوعها، قائلا: "سيكون لا غنى عن "مارشال كريلوف" في إدارة مجموعات السفن البعيدة".

وأكد بولتينكوف أن "روسيا بدأت بالعودة إلى المحيط العالمي. وقد تم إعادة إنشاء سرب البحر المتوسط، الذي كان موجودا في فترة الاتحاد السوفييتي. ومن غير المستبعد إعادة إنشاء سرب المحيط الهندي. وستكون السفينة مفيدة بشكل خاص للأسطول".