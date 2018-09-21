بالفيديو...لقاء "سو-30" بطائرة من دون طيار مجهولة في سماء سوريا

نشر في الإنترنت فيديو للقاء الطائرة الروسية والطائرة من دون طيار في سماء سوريا.

وكتب في شرح للفيديو، أن الطائرة دون طيار التقت ب"سو-30إس أم". وحلقت الطائرة الروسية على مسافة قريبة جدا من الطائرة دون طيار.

على الرغم من المسار المعاكس والسرعات العالية للطائرتين، فإنه يمكن تمييز ظلية الطائرة بدون طيار المجهولة.

والتقط الفيديو أحد أفراد الطاقم. تمكن من التقاط فيديو للطائرة بدون طيار.

ولم يتم الإبلاغ لمن هذه الطائرة ولماذا كانت تحلق في الجو وماذا حدث بعد اللقاء مع المقاتلة الروسية.

وجرى اللقاء الجوي بالقرب من منطقة سكنية في معرة النعمان في محافظة إدلب السورية.