الصين تبني "ميسترال" خاصة بها

فقد حصلت القوات البحرية الصينية في هذا العام فقط، الذي لم ينته بعد، على 15 سفينة حربية.

© AFP 2018 / روسيا تبادر إلى صنع الـ"ميسترال"

وآخر سفينة بنيت هي نظيرة لـ"ميسترال" الفرنسية — سفينة الإنزال "لونغو شان"، وهي الخامسة في سلسلة السفن من هذا الطراز، وفقا لموقع وار فايلز.

ولم يتم الإعلان عن بدء بناء هذه السفينة بشكل رسمي. ولكن أصبح معروفا أنه بحلول نهاية عام 2018 ستطلق إلى الماء السفينة السادسة من هذه السلسلة، والآن يبنون السفينة السابعة في المصنع.

ويقوم حوض البناء Hudong-Zhonghua Shipbuilding ببناء السفن، وهو جزء من الشركة الحكومية CSSC.

والجدير بالذكر أن طول السفينة 210 متر وعرضها 28 متر وسعتها تصل إلأى 25000 طن ومدى إبحارها 5000 ميل، وسرعتها القصوى 25 عقدة. وهي قادرة على حمل 800 جنديا (بالإضافة إلى الطاقم 120 شخصا) و20 قطعة من المعدات العسكرية على متنها.

ويوجد فيها من 2 إلى 4 قوارب على وسادة هوائية 726/726А. وكل قارب يستطيع نقل دبابة واحدة. وكذلك يوجد على متنها 4 مروحيات نقل عسكرية Z-8. وهي مسلحة بمدفع عيار 76 ملم АК-176 وأربع منظومات مدفعية مضادة للطائرات عيار 30 ملم АК-630.