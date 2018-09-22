روسيا تطور ربوتات لعمليات الإنزال

وذكرت خدمة الصحافة للشركة أن المتخصصين في الشركة يعملون على هذا، بحسب صحيفة فزغلياد الروسية.

© Photo / Press Service of Kalashnikov Concern الجندي القادر على كل شيء... اختبار أحدث روبوت قتالي (فيديو)

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "تيخنوديناميكا" تشمل واحدة من الشركات الروسية الرائدة في مجال تطوير أنظمة المظلات "إن بي بي باراشيوتاستروينيي". وهي تصنع منظومة دي-14 "شيليست" لقوات الإنزال الجوية، لتتوافق مع بدلة "راتنيك" العسكرية ومنظومة مظلية للسفينة الفضائية "فيديراتسيا".

ويذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو كان قد أبلغ في شهر مارس آذار عن تاريخ بدء إنتاج الروبوتات القتالية.