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11:19 24 سبتمبر/ أيلول 2018
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    المتحدث العسكري الروسي يعلن فقدان الاتصال بطائرة إيل-20 في سوريا

    الدفاع الروسية تعرض فيديو ثلاثي الأبعاد لسقوط الطائرة الروسية في سوريا

    وزارة الدفاع الروسية
    رصد عسكري
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    الموضوع:
    إسقاط الطائرة "إيل-20" الروسية في سوريا (60)
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    عرض المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف فيديو ثلاثي الأبعاد لسقوط الطائرة الروسية "إيل-20" في سوريا.

    ويعيد الفيديو لحظة سقوط الطائرة الروسية "إيل-20".

    مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-15 (صورة ارشيفية)
    © AFP 2018 / Jack Guez
    بعد حادثة الطائرة الروسية.... إسرائيل عازمة على مواصلة العملية العسكرية في سوريا
    وقد أقلعت الطائرة من قاعدة حميميم واتجهت نحو الشرق. وحلقت الطائرة على شكل دائرة لتبدأ بعد ذلك رحلة العودة إلى القاعدة.

    وفي هذه الأثناء اقتربت مقاتلات "إف-16"، التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، من اللاذقية. ووجهت ضربات جوية لأهداف سورية. حينها بدأت الطائرة الروسية بالهبوط، محلقة فوق البحر.

    واقتربت إحدى المقاتلات من "إيل-20". وظنت منظومة الدفاع السورية أنه هجوم جوي جديد. وكانت الطائرة في هذه الأثناء بين منظومة الدفاع السورية والمقاتلة الإسرائيلية، لتصاب بصاروخ منظومة الدفاع.

    وأكد كوناشينكوف أن الطيار الإسرائيلي كان على علم بأن "إيل-20" ستكون الهدف الأول لمنظومة الدفاع.

    وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع "في الساعة 22:03، أصاب الصاروخ المضاد للطائرات الهدف الأكبر والأقرب — طائرة "إيل-20". وأبلغ قائد الطاقم عن نشوب النار على متن الطائرة وبدأ بالهبوط الاضطراري. وفي الساعة 22:07، اختفت طائرة الاستطلاع الروسية "إيل-20" من على شاشات الرادار".

    وأشار كوناشينكو إلى أن تصرفات الطيارين الإسرائيليين قائمة، إما على أساس غير مهني أو على أساس الإهمال الإجرامي.

    وقد أدى سلوك الطيارين الإسرائيليين إلى مقتل 15 عسكريا روسيا. وحملت الوزارة إسرائيل مسؤولية الحادث.

    الموضوع:
    إسقاط الطائرة "إيل-20" الروسية في سوريا (60)

    انظر أيضا:

    بعد حادثة الطائرة الروسية.... إسرائيل عازمة على مواصلة العملية العسكرية في سوريا
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    الكلمات الدلالية:
    إيل-20, إيغور كوناشينكوف, إسراائيل, سوريا, روسيا
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