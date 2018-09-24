شويغو: روسيا ستستخدم وسائل الحرب الإلكترونية لمواجهة الطائرات التي تستهدف منشآت سورية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا ستعمل على تشويش الملاحة عبر الأقمار الصناعية وأنظمة الرادار وأنظمة الاتصالات مع الطائرات، التي تستهدف منشآت في سوريا من فوق مياه البحر المتوسط.

فقد قال شويغو: "سيتم من المناطق المتاخمة لسوريا فوق البحر المتوسط، التشويش الإلكتروني للملاحة عبر الأقمار الصناعية والرادارات وأنظمة الاتصالات للطائرات المقاتلة على الأراضي السورية".

وأضاف: "ونحن على ثقة بأن تنفيذ هذه الإجراءات سيهدئ من "الرؤوس الساخنة" ويردع الأعمال غير المعقولة، التي تهدد جنودنا. وإلا فسوف نضطر للرد وفقا للوضع".

© Sputnik . Evgeniy Odinkov السفارة الإسرائيلية بموسكو ترفض التعليق على إعلان روسيا دعم سوريا بمنظومة "إس-300"

وكانت الطائرة الروسية " إيل-20 " قد أسقطت، يوم 17 أيلول/سبتمبر، على بعد 35 كم من الساحل السوري، أثناء عودتها إلى قاعدة حميميم. في حين كانت 4 مقاتلات إسرائيلية تهاجم منشآت في اللاذقية السورية، استخدمت إحداها "إيل-20" كغطاء من منظومة الدفاع السورية، ما أدى إلى مصرع 15 عسكريا روسيا.

وحملت وزارة الدفاع الروسية إسرائيل مسؤولية حادث الطائرة "إيل-20"، بينما ألقت إسرائيل اللوم على دمشق وإيران و"حزب الله".