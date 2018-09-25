مدرعة "أرغوس" تنجح قي مهمتها في سوريا

وعربة "أرغوس" هي عربة مدرعة روسية الصنع تم إحضارها إلى سوريا في وقت سابق، ورُصدت للمرة الأولى في قاعدة حميميم العسكرية في عام 2017.

وصممت عربة "أرغوس" لأغراض الاستطلاع، وتتلخص وظيفتها الأساسية في مساعدة وحدات المدفعية على استكشاف الأهداف المطلوب تدميرها.

ومن أجل اكتشاف الأهداف المطلوب ضربها تحتوي عربة "أرغوس" على جهاز الرادار "1إل-120-1" الذي يستطيع أن يرى مختلف الأشياء في ظل المطر والثلج وعبر ستار الدخان.

ويكتشف رادار "أرغوس" الآليات العسكرية على مسافة 16 كيلومترا، ويقدر على اكتشاف الأشخاص على مسافة تصل إلى 7 كيلومترات.

وتستطيع عربة "أرغوس" أن تؤدي وظيفتها في الليل بنفس الفاعلية بفضل المحساس الحراري.

© Sputnik . Aleksandr Kondratjuk آلية مدرعة

وتحتوي عربة "أرغوس" على نظام إعاقة الأسلحة ذات الدقة العالية.

أما عن تسليحها فهي تحتوي على مدفع رشاش عيار 7.62 ملم و1000 طلقة.

وتزن عربة "أرغوس" 13.8 طن. وتعادل قوة محركها 300 قوة حصانية.

وتستطيع عربة "أرغوس" أن تسير بسرعة 65 كيلومترا في الساعة على البر و7 كيلومترات في الساعة على الماء. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ550 كيلومترا. ويقودها طاقم مكون من 4 أشخاص.

وقالت وكالة أنباء موردوفيا الروسية إن "أرغوس" نجحت في مهمتها في الشرق الأوسط، وينضم المزيد من هذه الآليات إلى وحدات الجيش الروسي الآن.