"كابوس إسرائيل يتحقق": وسائل الإعلام الإسرائيلية تعلق على تزويد سوريا ب"إس-300"

تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية إن منظومة "إس-300" أكثر فعالية من أنظمة الدفاع الجوي الموجودة في سوريا.

وأعربت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن قلقها الشديد إزاء تسليم سوريا منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-300".

© AFP 2018 / JACK GUEZ خبير: إسرائيل ستحاول منع تسليم "إس-300" إلى سوريا

وأكدت صحيفة جيروساليم بوست، أن مثل هذا القرار يمثل تهديدًا خطيرًا لجيش إسرائيل لأن الأسلحة الروسية أكثر فعالية من وسائل الدفاع الجوي المتوفرة في سوريا حاليا.

وكتبت آنا أرونخيي أنه الأن يمكن تجنب الحوادث مثل حادثة سقوط "إيل-20".

وأشارت الصحيفة إلى أن "إس-300" ستؤثر بشكل كبير على الدفاع الجوي السوري لأنها قادرة على ضرب الأهداف على بعد 300 كيلومترا.

وأفادت قناة "القناة التاسعة" الإسرائيلية بأن "كابوس ينتظر إسرائيل في غضون أسبوعين".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن نقل الأسلحة الحديثة إلى سوريا سيزيد من المخاطر في المنطقة.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قال في وقت سابق، إنه بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، سيتم تزويد سوريا بمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" خلال أسبوعين، وهي قادرة على اعتراض الأهداف الجوية على مسافة تتجاوز 250 كم.

كما أعلن شويغو عن إطلاق الجيش الروسي التشويش الكهرومغناطيسي في مناطق البحر المتوسط المحاذية لسواحل سوريا، بهدف منع عمل رادارات واتصالات الأقمار الصناعية والطائرات أثناء أي هجوم مستقبلي على سوريا.