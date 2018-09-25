مقاتلة روسية تعترض طريق "إف-22" في سوريا

Russian fighter jets intercept U.S. F-22 Raptor flying over Syriahttps://t.co/BOVYLV4j23 pic.twitter.com/vS9lmpaKVp — Defence blog (@Defence_blog) September 24, 2018

​

وقالت جريدة "ديفينس بلوغ" إن الصور التي نُشرت على شبكة الإنترنت في 24 سبتمبر/أيلول، تبيّن أن الطائرة الأمريكية التي اعترضتها مقاتلة "سو-35إس" الروسية أثناء تحليقها في سماء سوريا هي مقاتلة "إف-22".

وتُظهر الصور التي التقطتها طائرة "سو-35إس" بواسطة جهاز مراقبة الطيران المسمى بـOLS-35، تحليق طائرة "إف-22" فوق سوريا.

ويحتوي جهاز OLS-35 على الكاشف الحراري ومعين المدى الليزري.

ويصلح هذا الجهاز الذي صمم لتحديد موقع الطائرة في دائرة يبلغ نصف قطرها 50 كيلومترا، لكشف الطائرات الخفية (الشبحية) مثل طائرة "إف-22".

ويعتبر ذلك دليلا على عجز مقاتلة "إف-22" أمام مقاتلة "سو-35إس".

© Sputnik . Vitaliy Ankov مقاتلة "سو-35إس"

وكان خبراء عسكريون أمريكيون أعلنوا في وقت سابق بأن العسكريين الروس كشفوا كل أسرار مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية "إف-22" في سماء سوريا وتمكنوا من إعداد إجراءات اعتراض طائرات من هذا النوع.