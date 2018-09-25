الطيران الحربي الإسرائيلي يفشل في مهمته بمطار دمشق

وقام الطيران الحربي الإسرائيلي بغارة على مطار دمشق الدولي في بداية شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال "المصدر نيوز" إن الغارة استهدفت تدمير طائرة "بوينغ 747" أثناء تفريغها من الحمولات في مطار دمشق، مشيرا إلى أن الطائرة المستهدفة تابعة لسلاح الجو الإيراني.

وفشل الطيران الحربي الإسرائيلي في مهمته.

© world press بوينغ 747

فقد بيّنت صور التقطت في مطار دمشق ونُشرت مؤخرا أن الطائرة بقيت سالمة وإن لحقت أضرار بساق عجلاتها الأمامية.

ويُعتقد أن الطيران الإسرائيلي لم يتمكن من تحقيق هدفه بسبب الدفاع الجوي السوري الذي تصدى للطائرات الإسرائيلية المهاجمة بفاعلية.