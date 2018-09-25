نشر قبة إلكترونية واقية في سوريا

تقوم روسيا بإرسال المزيد من وسائط الحرب الإلكترونية إلى سوريا.

وأفادت صحيفة روسية بأن وزارة الدفاع الروسية أقبلت على إحضار المزيد من أسلحة الحرب الإلكترونية إلى سوريا في 24 سبتمبر/أيلول، حيث حملت طائرات "إيل-76" منظومات الحرب الإلكترونية إلى قاعدة حميميم الجوية.

وتسند إلى وسائط الحرب الإلكترونية مهمة إعاقة عمل أجهزة الرادار والاتصال والسيطرة على الطائرات المعتدية في حال هاجمت سوريا.

ورجحت صحيفة "ازفستيا" أن تكون الطائرات التابعة لوزارة الدفاع الروسية حملت إلى سوريا منظومات التشويش الإلكتروني والإعاقة التشويشية "كراسوخا 4" و"جيزيل". ومن الممكن أيضا إحضار منظومة الحرب الإلكترونية "ديفنومورييه" إلى سوريا حيث يمكن للوسائط الروسية أن تشكل قبة إلكترونية فوق الساحل السوري والمنطقة البحرية المجاورة.

© Sputnik . Denis Abramov منظومة "جيزيل" للتشويش الإلكتروني

وصممت "كراسوخا-3" لإعاقة الطائرات بينما خصصت "جيزيل " لإعاقة أنظمة الملاحة عن طريق الأقمار الصناعية في حين تستطيع منظومة "ديفنومورييه" إعاقة رادارات الطائرات المعتدية وأجهزة الاتصال والسيطرة عليها وعرقلة عمل الأقمار الصناعية.

وأقدمت روسيا على تعزيز حماية سوريا من الطائرات المعتدية بعد حادث سقوط الطائرة الاستطلاعية "إيل-20" التي دُمرت أثناء قيام الطيران الحربي الإسرائيلي بغارة على منشآت سورية في منطقة اللاذقية.