كتيبة "إس-400" تعزز نظام الدفاع الجوي فوق البحر الأسود

أعلن قائد كتيبة الدفاع الجوي إس-400 "تريومف" الثالثة، المقدم ألكسندر تارانوف أن الكتيبة ستحسن الدفاع الجوي في القرم.

وقال تارانوف لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" إنه بعد أن بدأت المنظومة بمناوبتها القتالية، إن حجم النقاط الحدودية المحمية زاد، وزادت مساحة السيطرة الجوية فوق شبه جزيرة القرم".

© Sputnik . Grigoriy Sisoev "إس-400" تدمر هدفا جويا سريعا معقدا

وأضاف العسكري: "ندرس في الوقت الحالي تعزير السماء فوق البحر الأسود من الشمال والغرب".

وبدأت الكتيبة الثالثة من منظومة الدفاع الصاروخية "إس-400" (تريومف)، التابعة للدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية، المناوبة القتالية في يفباتوريا في القرم منذ عدة أيام.

وأعلن القسم الإعلامي لأسطول البحر الأسود الروسي، أن الكتيبة الثالثة من منظومة الدفاع الصاروخية "إس-400 تريومف" التابعة لتشكيلات الدفاع الجوي لسلاح الجو والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية تبدأ المناوبة القتالية في يفباتوريا في القرم.

يشار إلى أن منظومة "إس-400" قادرة على تدمير أنواع الطائرات الحديثة ووسائل الهجوم الجوي والفضائي كافة، وتدمير الطائرات والصواريخ المجنحة على مدى 400 كيلومتر، أما الصواريخ الباليستية المحلقة بسرعة حتى 4.8 كيلومترات في الثانية، فتدمرها المنظومة على مدى 60 كيلومترا وذلك على ارتفاع يتراوح بين بضعة أمتار وبضع عشرات من الكيلومترات.