ظهور صور أحدث غواصة نووية روسية

بدأت أحدث غواصة نووية روسية "قازان" باختبارات المصنع، والغواصة بنيت في إطار تحديث مشروع "ياسن-إم". ونشرت صور الغواصة في الإنترنت.

ويذكر أنه يتم بناء غواصة "قازان" بموجب عقد مع وزارة الدفاع الروسية في 31 مارس/ آذار عام 2017. وقد أطلقت الغواصة إلى الماء، بحسب موقع المدونات العسكرية bmpd.

وبنيت "قازان" في إطار تحسين مشروع "ياسن-إم". وهي تختلف عن الغواصة الرئيسية "سيفيرودفينسك"، بقلة المعدات المستوردة (التي استخدمت لبنائها، وبالمعدات الحديثة، التي تهدف إلى جعلها أهدأ مما كانت.

Новейший подводный крейсер "Казань" впервые вышел в море на заводские испытания. Фото Олега Кулешова. pic.twitter.com/YXhHXjnqEY — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) September 25, 2018

وتملك الغواصة منصة إطلاق للصواريخ المجنحة "كاليبر" و"أونيكس" و"تسيركون" الأسرع من الصوت.

ويلاحظ الخبراء أنه بمقارنة غواصات "ياسن" مع نظيراتها الأمريكية مثل فيرجينيا وسيوولفف، فإنها أهدأ وقادرة على القيام بمجموعة واسعة من المهام. ومن المقرر أن يتم تسليم "قازان" إلى القوات البحرية الروسية عام 2019.