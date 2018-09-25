مقارنة بين الخصائص القتالية لـ"إس-200 و"إس-300" (فيديو)

قارن نائب قائد القوات الجوية لنظام الدفاع الجوي المشترك بين دول رابطة الدول المستقلة 2003-2007، الجنرال أيتيتش بيجيف في مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية بين القدرات القتالية للأنظمة الدفاع الجوي لـ"إس-200" و"إس-300".

وقال الخبير الروسي: "قدرات "إس-300" تفوق قدرات "إس-200" في المدى والارتفاع الأدنى".

وأشار إلى أنه بشكل عام قدرات "إس-300" تفوق قدرات "إس-200" ب6 أضعاف.

وأضاف الخبير أن: "إس-200 قادرة على إطلاق النار ومرافقة هدف واحد فقط، أما إس-300 فهي قادرة على إطلاق النار على 6 أهداف في آن واحد ومرافقة 12 هدفا".

وشدد بيجيف على أن منظومة واحدة من "إس-300" تساوي تقريبا فوجا كاملا من "إس-200" بإمكانياته النارية.

وقال الخبير: "تستطيع أن تطلق النار، وبعد ست دقائق تستطيع تغيير مكانها بسرعة عالية…..وقد أثبتت فعاليتها أكثر من مرة في حقول التدريب، في جميع أنواع التدريبات".

وفي الختام، أشار إلى أنه يتفق مع كلمات وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن صاروخ "إس-300" سيزيد بشكل كبير من قدرات الدفاع الجوي السوري.

وكان قد أعلن رئيس إدارة منع الانتشار النووي والحد من التسلح فلاديمير يرماكوف في وقت سابق من اليوم "أن تسليم "إس-300" لسوريا سيؤدي إلى الاستقرار في المنطقة، لأننا نحن سنكون قادرين على إغلاق المجال الجوي في المكان الذي نريده عند الضرورة، وأولا وقبل كل شيء سنستطيع حماية جنودنا الذين يؤدون واجبا دوليا بدعوة من الحكومة السورية".

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قال في وقت سابق، إنه بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، سيتم تزويد سوريا بمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" خلال أسبوعين، وهي قادرة على اعتراض الأهداف الجوية على مسافة تتجاوز 250 كم.