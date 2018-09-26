"عمرهما 30 سنة"...أمريكا تبيع أوكرانيا زورقين حربيين

تستعد البحرية الأوكرانية لاستلام زورقين من خفر السواحل الأمريكية، بحسب ما نقل الموقع الرسمي للإدارة الامريكية.

حفل تسليم الزورقين سيتم في يوم الخميس في بالتيمور، وسيكون بحضور الرئيس الأوكراني، بيتر بوروشينكو.

© Sputnik . Sergey Malgavko حرس الحدود الروسي ينفي الأنباء عن حجز السفن الأوكرانية في بحر آزوف

يذكر بأن الزورقين "دروموند WPB-1323" و"كوشينغ WPB-1321" تم بناؤهما في عام 1988، وقد استخدما في دوريات خفر السواحل الأمريكية.

وتلقت قوات خفر السواحل الأمريكية بين عامي 1985 و 1992 حوالي 49 زورقا من نوع "آيليند"، وباعت الولايات المتحدة عددا من هذه الزوارق في وقت سابق لكل من جورجيا وكوستاريكا.

يذكر بأن بحر آزوف شهد، في أواخر شهر مارس/آذار، وضعا معقدا عندما احتجز حرس الحدوس الأوكراني سفينة صيد روسية "نورد".

واشتكت كييف مرارا من تفتيش السفن الأوكرانية من قبل حرس الحدود الروسي، متهمة روسيا بتعطيل حركة الملاحة في بحر آزوف، في الوقت الذي ردت فيه روسيا بأن التفتيش يتم وفقا للقانون الدولي للملاحة.

في الوقت نفسه أعلنت كييف عن رغبتها بإعادة نشر قواتها البحرية في بحر آزوف، بالإضافة لإمكانية إقامة قاعدة بحرية هناك حتى نهاية العام.

من جهته وصف السفير الأوكراني لدى الولايات المتحدة الأمريكية، فاليري شالي، بأن هذه الزوارق ستساهم في تعزيز قدرة القوات البحرية الأوكرانية في حوض البحر الأسود.