بعد "إس-300"...منظومات دفاع أخرى قد تظهر في سوريا

بعد حادث الطائرة الروسية، الذي وقع قبل أيام في سوريا، أعلنت روسيا أنها عازمة على تسليم منظومة صواريخ "إس - 300" إلى الجيش السوري خلال أسبوعين.

ويتوقع الخبراء زيادة منظومات الدفاع الروسية والسورية في المنطقة بسبب تدهور الوضع في سوريا على خلفية غارة جوية إسرائيلية أسقطت خلالها طائرة الاستطلاع الروسية "إيل-20"، وفقا لموقع naviny.by.

وقال الخبراء إن الجيش السوري سيحصل بالإضافة إلى منظومة الدفاع الجوي "إس-300" التي طال انتظارها، عددا إضافيا من أنظمة الدفاع قصيرة المدى. وفي الغالب ستكون هذه المنظومات منظومات حديثة روسية من طراز "بوك-أم2 أية" و"تور-أم2" و"بانتسير-إس1". وكذلك منظومات "بيتشورا-2أم" المحدثة بشكل جذري في مؤسسات الدفاع البيلاروسية والروسية.

وقد أثبتت "بيتشورا-2أم" فعاليتا خلال القتال في سوريا، ويوجد الآن لدى القوات السورية-12 منظومة منها.

بيتشورا- ويعرف هذا الصاروخ أيضا بالاسم "S-125 Neva" ولكنه يسمى في سوريا بـ "بيتشورا.

النظام مزود بجهاز مضاد للإجراءات الإلكترونية ECCM إضافة لذلك فإن رادار البحث والتعقب مزود بكاميرا تلفزيونية يصل مداها لـ 25 كلم وأجهزة رؤية ليلية أيضاً ما يعطيه القدرة على العمل في بيئة مليئة بالتشويش الإلكتروني.

كما تم تحديث عدد غير معروف من بطاريات "سام3 " التي تملكها سوريا إلى النظام (بيتشورا 2) الذي يمتلك:

— قدرة عالية على مواجهة التشويش الإلكتروني.

— ونظام تعقب راداري ليزري مع أشعة تحت الحمراء بما يبقي الرادار صامتاً خلال فترة التعقب.

— كل المكونات القديمة استبدلت بمكونات رقمية معادلة.

— كل الأسلاك المحورية استبدلت بألياف بصرية.