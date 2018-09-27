إيران تعرض صواريخها المحدثة (فيديو)

وكتب الخبير المستقل يوري ليامين، يظهر شريط الفيديو صاروخاً برأس حربي معدّل. ظهر عليه أسطح الديناميكية الهوائية لتصحيح رحلة الرؤوس الحربية القابلة للانفصال في المرحلة النهائية من الرحلة. وكانت صواريخ "قيام" خطرة جداً على الدفاع الجوي قبل التحديث، لكن عدم القدرة على تصحيح مسار الرأس الحربي بعد الانفصال عن الجزء الرئيسي من الصاروخ لم يسمح بضرب الأهداف بدقة عالية. الآن تم حل هذه المشكلة.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر التلفزيون الإيراني إطلاق صاروخ آخر — النسخة المضادة للسفن من طراز "فتح — 110". ويعتقد الخبير، أن الولايات المتحدة رصدت اختبارات هذا الصاروخ بالتحديد في عام 2017. إجمالاً، لدى إيران، ثلاثة صواريخ مضادة للسفن على أساس "فاتح —111 " برؤوس حربية مختلفة. "هورموز-1" برأس حربي موجه بالكهروضوئية، و"هورموز-2" برأس حربي موجه بمحطة رادار نشط.