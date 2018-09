"فافوريت" تجعل الدفاع الجوي السوري أفضل نظام دفاعي في الشرق الأوسط

وقررت روسيا توريد منظومات الدفاع الجوي المتطورة المعروفة باسم "فافوريت" بعد حادث الطائرة الاستطلاعية الروسية "إيل-20" التي دُمرت أثناء غارة الطيران الحربي الإسرائيلي على سوريا.

يذكر أن الدفاع الجوي السوري يعتمد اليوم على منظومات الدفاع الجوي البعيدة المدى "إس-200" التي تم توريدها من الاتحاد السوفيتي في بداية ثمانينات القرن الماضي وعلى المنظومات القريبة المدى "إس-125" و"بانتسير-إس1".

ويُعتقد أن ضم منظومات "إس-200" إلى منظومات "إس-300 فافوريت" سيزيد إمكانياتها.

وقالت جريدة الرصد العسكري "ميلتري ووتش" إن منظومة "إس-300" أقوى من "إس-200" ومنظومة "باتريوت" الأمريكية ولكن لا يمكن وصفها بآخر صرعات التقنية، إذ توجد منظومات أكثر تطورا مثل "إس-400".

وزارة الدفاع Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation

مناورات الشرق 2018