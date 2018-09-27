صحيفة إسرائيلية تحذر من خطورة "إس - 300"... تسقط 24 طائرة في وقت واحد (فيديو وصور)

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن روسيا ستمد الجيش السوري بنحو 8 أنظمة صواريخ "إس - 300"، مشيرة إلى أن السلاح الروسي يمكن دمشق من إسقاط 24 طائرة في وقت واحد أو 16 صاروخا باليستيا.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها أمس الأربعاء 26 سبتمبر / أيلول، أن روسيا ترسل أنظمة حرب إلكترونية إلى سوريا، بصورة يمكن أن تقوض قدرة إسرائيل على تنفيذ هجمات بها.

ولفتت الصحيفة إلى تقارير روسية ذكرت، الثلاثاء الماضي، أن سوريا ستحصل على أنظمة صواريخ "إس — 300" يتراوح عددها بين 2 إلى 4 أنظمة، خلال أسبوعين، بينما سيتم إرسال وحدات أخرى في المستقبل بحسب تطورات الأوضاع فيها.

Haaretz Everyone's Talking About Russia's S-300. Why Now, and Why Should Israel Be Worried? Haaretz Russia's S-300 advanced air defense system has become almost a byword over the last decade for a strategic advantage, sought by Iran and Syria, to counter… https://t.co/qpL4F8Eps9 pic.twitter.com/CpF3J6oiNV — Hurshal (@Hurshal) April 24, 2018

وستكون الأنظمة الصاروخية الروسية مسؤولة عن حماية سواحل سوريا وحدودها مع إسرائيل والأردن والعراق ولبنان.

ويأتي إعلان روسيا إرسال أنظمة "إس — 300" إلى سوريا بعد حادث الطائرة الروسية، التي سقطت في سوريا.

Israeli PM warns Putin that supplying weapons system will make area more dangeroushttps://t.co/Z1BUaoGF2S — Haaretz.com (@haaretzcom) September 24, 2018

وذكرت الصحيفة أن مدى صواريخ "إس — 300" الروسية يغطي معظم أراضي إسرائيل، إذا تم نصبها في العاصمة السورية دمشق، بحسب رسم توضيحي للمناطق، التي يغطيها مدى الصواريخ الروسية، الذي يصل إلى 250 كيلومترا.

Infographic russian S-300 air defense system. pic.twitter.com/pGQuQDUCHj — Ulf Lundberg🎗 (@stora_norrland) April 13, 2015

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في يوم 17 سبتمبر / أيلول الجاري، فقدت الاتصال بطائرة "إيليوشين-20" الروسية العسكرية وهي فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومترا عن الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 15 عسكريا روسيا، مضيفة بأن الحادث تزامن مع قيام 4 طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بضرب مواقع سورية في اللاذقية، وعملية إطلاق الصواريخ من على الفرقاطة الفرنسية "أوفرين".

Netanyahu WARNS Putin that Syrian S-300 “MAY BRING RISKS!” @FortRussNews https://t.co/u90KLOKWMi — Paul Antonopoulos (@oulosP) September 26, 2018

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن إسرائيل لم تبلغ قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا عن عمليتها المخطط لها في منطقة اللاذقية، وأنه تم استلام إشعار عبر "الخط الساخن" قبل أقل من دقيقة واحدة من الهجوم، الأمر الذي لم يسمح بإبعاد الطائرة الروسية إلى منطقة آمنة، وأنه من غير الممكن لوسائل مراقبة الطيران الإسرائيلية وطياري "إف-16" عدم رؤية الطائرة الروسية، حيث إنها اتجهت للهبوط من ارتفاع 5 كيلومترات.

وقيّمت الدفاع الروسية الحادث على أنه عمل عدواني ويحتفظ الجانب الروسي بحق الرد.