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10:46 27 سبتمبر/ أيلول 2018
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    إس - 300

    صحيفة إسرائيلية تحذر من خطورة "إس - 300"... تسقط 24 طائرة في وقت واحد (فيديو وصور)

    © RIA Novosti . Yury Shipilov
    رصد عسكري
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    الموضوع:
    تسليم منظومة "إس-300" إلى سوريا (46)
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    قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن روسيا ستمد الجيش السوري بنحو 8 أنظمة صواريخ "إس - 300"، مشيرة إلى أن السلاح الروسي يمكن دمشق من إسقاط 24 طائرة في وقت واحد أو 16 صاروخا باليستيا.

    وأضافت الصحيفة، في تقرير لها أمس الأربعاء 26 سبتمبر / أيلول، أن روسيا ترسل أنظمة حرب إلكترونية إلى سوريا، بصورة يمكن أن تقوض قدرة إسرائيل على تنفيذ هجمات بها.

    ولفتت الصحيفة إلى تقارير روسية ذكرت، الثلاثاء الماضي، أن سوريا ستحصل على أنظمة صواريخ "إس — 300" يتراوح عددها بين 2 إلى 4 أنظمة، خلال أسبوعين، بينما سيتم إرسال وحدات أخرى في المستقبل بحسب تطورات الأوضاع فيها.

    وستكون الأنظمة الصاروخية الروسية مسؤولة عن حماية سواحل سوريا وحدودها مع إسرائيل والأردن والعراق ولبنان.

    ويأتي إعلان روسيا إرسال أنظمة "إس — 300" إلى سوريا بعد حادث الطائرة الروسية، التي سقطت في سوريا.

    وذكرت الصحيفة أن مدى صواريخ "إس — 300" الروسية يغطي معظم أراضي إسرائيل، إذا تم نصبها في العاصمة السورية دمشق، بحسب رسم توضيحي للمناطق، التي يغطيها مدى الصواريخ الروسية، الذي يصل إلى 250 كيلومترا.

    وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في يوم 17 سبتمبر / أيلول الجاري، فقدت الاتصال بطائرة "إيليوشين-20" الروسية العسكرية وهي فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومترا عن الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 15 عسكريا روسيا، مضيفة بأن الحادث تزامن مع قيام 4 طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بضرب مواقع سورية في اللاذقية، وعملية إطلاق الصواريخ من على الفرقاطة الفرنسية "أوفرين".

    وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن إسرائيل لم تبلغ قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا عن عمليتها المخطط لها في منطقة اللاذقية، وأنه تم استلام إشعار عبر "الخط الساخن" قبل أقل من دقيقة واحدة من الهجوم، الأمر الذي لم يسمح بإبعاد الطائرة الروسية إلى منطقة آمنة، وأنه من غير الممكن لوسائل مراقبة الطيران الإسرائيلية وطياري "إف-16" عدم رؤية الطائرة الروسية، حيث إنها اتجهت للهبوط من ارتفاع 5 كيلومترات.

    وقيّمت الدفاع الروسية الحادث على أنه عمل عدواني ويحتفظ الجانب الروسي بحق الرد.

    الموضوع:
    تسليم منظومة "إس-300" إلى سوريا (46)

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