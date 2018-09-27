أول استخدام قتالي لمقاتلة "إف-35" الأمريكية

ولم تستخدم القوات الأمريكية طائرات "إف-35" لأغراض القتال حتى الآن.

وستستخدمها القوات الأمريكية للمرة الأولى في أفغانستان لقصف مواقع الإرهابيين وفق إفادة شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

ويتم الآن نقل طائرات تابعة لمشاة البحرية الأمريكية من طراز "إف-35بي" إلى الخليج على متن سفينة إنزال. وقامت هذه الطائرات بمهمة الاستطلاع في الصومال ولم تخض المعركة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق عن استخدام طائرات تابعة له من طراز "إف-35" لأغراض القتال من دون أن تعلن التفاصيل.

وتعتمد طائرة "إف-35" على تكنولوجيا الإخفاء. ولها 3 نسخ أساسية: "إف-35أ" للقوات الجوية و"إف-35سي" للقوات البحرية و"إف-35بي" لمشاة البحرية.

وتتميز النسخة الأخيرة بقلة المسافة اللازمة للإقلاع وإمكانية الهبوط عمودياً.