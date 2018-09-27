اختتام تدريبات نظام الدفاع الجوي المشترك لبلدان رابطة الدول المستقلة بنجاح

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن تدريبات نظام الدفاع الجوي المشترك لبلدان رابطة الدول المستقلة التي جرت اليوم بمشاركة نحو 100 طائرة قد اختتمت بنجاح. وتم تنفيذ المهام التدريبية بالكامل".

موسكو — سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي التابع لوزارة الدفاع الروسية للصحفيين: "اختتم بنجاح اختبار الاستعداد القتالي، الذي جرى يوم الخميس، 27 أيلول/ سبتمبر، مع هيئات التوجيه والمناوبة لقوات الدفاع الجوي لنظام الدفاع الجوي المشترك لبلدان رابطة الدول المستقلة. وتم تنفيذ المهام التدريبية بالكامل".

© Sputnik . Vitaliy Timkiv سبع دول في رابطة الدول المستقلة تبدأ اليوم تدريبات لقوات الدفاع الجوي

وخلال التدريبات، قامت طواقم طائرات طراز تو-160، تو-95 ، تو-22، سو-30 إس إم، سو-27، سو-25، ميغ-29 ، ميغ-31 بإجراء مناورات متبادلة في المجال الجوي لسبعة بلدان هي: روسيا ، بيلاروسيا، كازاخستان قرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان. وعلى وجه الخصوص، قاموا بمحاكاة الطائرات التي تنتهك حدود الدولة أو قواعد استخدام المجال الجوي، وكذلك الطائرات المخطوفة.

ووفقا لبيانات وزارة الدفاع الروسية فقد "شارك في هذا التدريب نحو 100 طائرة للدول الأعضاء في نظام الدفاع الجوي المشترك لرابطة الدول المستقلة، من ضمنها مقاتلات من طراز سو-30 إس إم وسو-27 وميغ-29 وميغ-31 وقاذفات من طراز سو-24 وسو-34 وطائرات اقتحام من طراز سو-25 وقاذفات استراتيجية (طائرات بعيدة المدى) من طراز تو-22 إم3 وتو-160 وتو-95 إم إس، بالإضافة إلى مروحيات من طراز كا-27 ومي-8 ، وكذلك الطائرات المنتشرة في قواعد الطيران الروسية في قيرغيزستان وأرمينيا.

في الإجمال، "شارك في المناورات أكثر من 9000 جندي وأكثر من 130 مركز قيادة من مستويات مختلفة من الدول السبع المشاركة في نظام الدفاع الجوي المشترك لرابطة الدول المستقلة"." إضافة إلى "أكثر من 160 فرقة للهندسة اللاسلكية وأكثر من 40 وحدة فرعية من قوات الصواريخ المضادة للطائرات مخصصة لنظام الدفاع الجوي لهذه الدول"