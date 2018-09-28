وسائل إعلام بريطانية تكشف عن سلاح الحرب العالمية الثالثة الروسي

© Sputnik . Kirill Kallinikov "سو-57" أقل تكلفة من "إف-35"

أعلنت صحيفة " ديلي اكسبرس " أن المقاتلة الروسية من الجيل الخامس " سو-57 " هي سلاح الحرب العالمية الثالثة، حيث سيتم تزويدها بصواريخ من طراز " R-37M" التي لا يوجد لها نظير في العالم.

وفي وقت سابق، أعلن المدير العام للشركة التكتيكية الصاروخية الروسية، بوريس أوبنوسوف، أنه سيتم تزويد الطائرة "سو-57" بصواريخ جو-جو جديدة.

ويبلغ طول صواريخ "R-37M" أكثر من أربعة أمتار وتزن أكثر من 500 كغ. ويمكن للطيار أن يطلقها لمسافة 300 كم. وفي نفس الوقت يمكن أن يصل ارتفاع الهدف من 15 مترا إلى 25 كم.