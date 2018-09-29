باكستان قلقة إزاء إمكانية شراء الهند لأنظمة "إس-400"

أعلن وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني، وافاد تشودري أن إسلام أباد تشعر بالقلق من عقد محتمل بين الهند وروسيا لشراء أحدث أنظمة الصواريخ للدفاع الجوي "إس-400.

وقال الوزير لوكالة "سبوتنيك" على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "هذه مشكلة. الهند تستخدم قوتها ضد باكستان، إنهم يبنون قوات ضد باكستان، وهذا ليس عدلاً. نعرف أن روسيا والهند لديهما علاقات، لكنني أعتقد أن باكستان تتقرب أيضاً من روسيا".

© Sputnik . Ilia Pytalev روسيا قد تبدأ بتسليم منظومة "إس-400" إلى الهند في 2020

وأكد أن الجانب الباكستاني مستعد للحوار مع الهند، ويبقى القرار لنيودلهي.

وقال الوزير "اقترحنا على ​​الهند إجراء حوارا في الماضي، ومنذ فترة وجيزة أيضا. ولم تفعل الهند ذلك بسبب سياستها الداخلية".

وأشار تشودري أنه يرغب في تطوير علاقات شراكة بين روسيا وباكستان في مجال الإعلام والبرامج الثقافية، ولا سيما مع قناة RT التلفزيونية.

وأضاف الوزير: "أود أن يزورنا الصحفيون الروس في باكستان. على سبيل المثال ، قناة RT هي واحدة من أشهر القنوات هناك… لذلك نود التعاون بين RT ومحطات التلفزيون لدينا".

وكانت قد ذكرت صحيفة تايمز أوف إينديا في وقت سابق أن الهند مستعدة لتوقيع عقد لشراء خمسة أفواج من أحدث أنظمة الصواريخ الجوية الروسية "إس-400" بقيمة 5.43 مليار دولار.