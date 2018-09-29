روسيا تبدأ اختبار أحدث طائرة دون طيار يطلقها صاروخ

نجحت روسيا في تطوير طائرة بدون طيار يمكن حملها على صواريخ، وإطلاقها تجاه أراضي العدو لاستطلاع الأهداف.

أعلن نائب المدير العام لمجمع "تيخماش"، ألكسندر كوتشكين أن أحدث طائرة بدون طيار، يطلقها الصاروخ قامت بأول رحلة، وبدأت اختبارات التحليق".

وقال كوتشكين: "تقوم منظمة "سبلاف" مع عميل أجنبي وبموجب صفقة بتطوير الطائرة، وبدأ اختبار النماذج الأولية لهذه الطائرة بدون طيار".

Расчет РСЗО «Смерч» калибра 300 мм ведет огонь по позициям условного противника на одном из полигонов боевой подготовки



Дальность стрельбы «Смерча» составляет около 90 км, а площадь поражения — 67,2 Гектар.#Минобороны #РСЗО #Смерч pic.twitter.com/xGgRHi0tpM — Минобороны России (@mod_russia) May 10, 2018

ويتم إطلاق الطائرة على بعد يصل إلى 90 كيلومترا. وسترتفع حوالي 500 متر لمدة نصف ساعة، بعد الانفصال عن الصاروخ. وتدرس أراضي بمساحة تصل إلى 25 كيلومترا مربعا خلال هذا الوقت.

ومن المفترض أن يتم وضع النماذج الأولية من الطائرات بدون طيار الجديدة داخل صواريخ منظومة "سميرتش"، عيار 300 ملم، وقادرة على ضرب الأهداف على مسافة تصل إلى 120 كيلومترا.