البنتاغون يخصص 250 مليون دولار لدعم أوكرانيا

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مشروع قانون موازنة جديد، تقدم من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ يصل لـ250 مليون دولار أمريكي، لدعم أوكرانيا.

نشرت السفارة الأوكرانية في الولايات المتحدة الامريكية على صفحتها الخاصة قرار أمريكيا يقضي بتقديم منحة تبلغ 250 مليون للحكومة الامريكية.

وبحسب البيان الذي أصدرته السفارة فإن الرئيس الأمريكي، وقع على القانون الذي تم إعتماده في وقت سابق في الكونغرس، و المتعلق بمخصصات وزارة الدفاع لعام 2019، والذي يضم مخصصات للحكومة الأوكرانية بالمبلغ المعلن عنه، وهو أكثر بـ50 مليون من المبلغ الذي قدم في السنة الحالية.

يذكر أن القسم الصحفي في البيت الأبيض كان قد أعلن في وقت سابق عن أن الرئيس الأمريكي وقع على مرسوم السنة المالية الجديدة للعام القادم، والذي فاق الـ850 مليار دولار خصص منها 675 مليار دولار لوزارة الدفاع.

ويوفر القانون الجديد تمويل الجيش الأمريكي حتى 30 سبتمبر/أيلول 2019.