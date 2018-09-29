أسلحة الحرب الإلكترونية... منع عدوان جوي على سوريا

يذكر أن روسيا أقبلت على تسليم المزيد من وسائط الحرب الإلكترونية إلى سوريا بعد وقوع حادث الطائرة العسكرية الروسية "إيل-20" التي دُمرت أثناء قيام الطيران الحربي الإسرائيلي بغارة على منشآت سورية في منطقة اللاذقية.

وذكرت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" نقلا عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه سيتم في مناطق متاخمة لسوريا فوق البحر المتوسط التشويش الإلكتروني على طائرات حربية تهاجم منشآت في الأراضي السورية.

وتوجد وسائط للحرب الإلكترونية من الآن في حوزة القوات الروسية التي تساعد القوات السورية في محاربة الإرهاب. ولكن لم يتم استخدامها لأغراض القتال حتى الآن. أما الآن فثمة نية لاستخدام أسلحة الحرب الإلكترونية ضد الطائرات المعتدية.

© Sputnik . Pavel Lisitsin منظومة الإعاقة التشويشية "كراسوخا 4"

وقالت الصحيفة نقلا عن فلاديمير ميخييف، مستشار الشركة الروسية المصنعة لوسائط الحرب الإلكترونية، إن هذه الوسائط كانت تعمل في جمع المعلومات الاستخبارية. أما الآن فقد حان الوقت لاستخدامها في إبطال مفعول وسائل الهجوم الجوي لكيلا ينفلت من العقاب مَن يعتدي على سوريا ويقصف أراضيها من الجو.

وستستخدم وسائل الحرب الإلكترونية لإعاقة الطائرات المعتدية وما تحمله من قنابل وصواريخ وفقا لما قاله مستشار شركة التكنولوجيا الإلكترونية.