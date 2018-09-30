تحركات عسكرية بريطانية للرد على الغواصات الروسية

وأضاف، كجزء من هذه الاستراتيجية، ستقوم المملكة المتحدة بنشر 800 جندي من مشاة البحرية والوحدات الخاصة في النرويج العام المقبل، والتي ستعمل جنباً إلى جنب مع جنود مشاة البحرية الأميركية وهولندا، وكذلك مع جنود من النرويج.
ووفقا لما كتبته الصحيفة، الهدف من الاستراتيجية الجديدة للقطب الشمالي هو تمكين المملكة المتحدة من رصد نشاط الغواصات الروسية بشكل فعال، فضلا عن ضمان أن القوات المسلحة في وضع جيد يمكنها من الاستجابة لأية تهديدات.
ولتعقب الغواصات سيتم استخدام على وجه الخصوص طائرات "بي-8 بوسيدون".
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