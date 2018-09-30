تحركات عسكرية بريطانية للرد على الغواصات الروسية

أعلن وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون، إن بريطانيا ستنشر 800 جندي من مشاة البحرية والوحدات الخاصة في النرويج ضمن الاستراتيجية الجديدة للقطب الشمالي.

© Sputnik . Vitaliy Ankov صحيفة: الغواصات الروسية قادرة على تدمير الأسطول الأمريكي بأكمله

موسكو — سبوتنيك . وقال ويليامسون لصحيفة " تليغراف " البريطانية: "نشهد نشاط للغواصات الروسية قريب جدا من المستوى الذي كان عليه أثناء الحرب الباردة، سيكون من الصواب أن نبدأ للرد عليه".

وأضاف، كجزء من هذه الاستراتيجية، ستقوم المملكة المتحدة بنشر 800 جندي من مشاة البحرية والوحدات الخاصة في النرويج العام المقبل، والتي ستعمل جنباً إلى جنب مع جنود مشاة البحرية الأميركية وهولندا، وكذلك مع جنود من النرويج.

ووفقا لما كتبته الصحيفة، الهدف من الاستراتيجية الجديدة للقطب الشمالي هو تمكين المملكة المتحدة من رصد نشاط الغواصات الروسية بشكل فعال، فضلا عن ضمان أن القوات المسلحة في وضع جيد يمكنها من الاستجابة لأية تهديدات.

ولتعقب الغواصات سيتم استخدام على وجه الخصوص طائرات "بي-8 بوسيدون".