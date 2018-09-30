لأول مرة...هبوط "إف-35" على حاملة طائرات بريطانية (صور)

أعلنت البحرية الملكية عن أول هبوط لمقاتلات الجيل الخامس F-35 على أحدث حاملة طائرات بريطانية ، الملكة إليزابيث.

تم تجريب طائرتين أمريكيتين من قبل القائد ناثان غريي وقائد قوات الدفاع الجوي للقوات الجوية الملكية آندي إيجل. وقام غريي في وقت لاحق بأول إقلاع من على متن حاملة الطائرات.

وقال غريي بعد الرحلة: "لم أشعر بالشعور الذي شعرت به عندما قمت بمناورة بسرعة 500 ميل في الساعة ورأيت كيف تنتظر الملكة إليزابيث وصول الطائرات الأولى. بالنسبة إلى الطيار البحري، هناك دائمًا لحظة خاصة عندما يرى سفينته المخبأة في فضاء البحر الرمادي". حاملة الطائرات هي مدينة بأكملها يعيش فيها المئات من رفاقي: البحارة ومشاة البحرية. اليوم هو يوم خاص، يشرفني أن أقوم بهذا"، وفقا لروسيسكايا غازيتا.

ووصلت الملكة إليزابيث إلى القاعدة البحرية الأمريكية في فلوريدا لاختبار الطائرات. وتم تصميم السفينة لاستخدام الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس F-35B للاقلاع القصير والهبوط العمودي. و يمكن لحاملة الطائرات استيعاب 24 طائرة و 14 مروحية.

وستستغرق الرحلات التجريبية عدة أسابيع، وبعدها ستزور الملكة إليزابيث نيويورك.