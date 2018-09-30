"ميغ-31" تختبر "قاتل الأقمار الصناعية" (فيديو+صور)

وتقوم الطائرة برحلات تجريبية في جوكوفسكي بصاروخ مضاد للأقمار الصناعية من نوع جديد معلق تحت بدن الطائرة.

ووفقا لـ bmpd، "ميغ-31" برقم "81 أزرق" متواجدة في جوكوفسكي منذ عام 2016، ولكن فقط الأن رصدت مع الصاروخ الجديد.

وبدأ العمل على تطوير أنظمة الطائرات "المضادة للأقمار الصناعية" في الاتحاد السوفيتي في النصف الثاني من الثمانينيات. وظهرت "ميغ-31دي" مع صاروخ "كونتاكت". وهكذا، رد الاتحاد السوفيتي على المشروع الأمريكي ASM-135A ASAT في مقاتلة F-15A.

وتوقف العمل على هذا المنتج المحلي في عام 1991. وبعد ذلك، تم دراسة استخدام المعدات التي كانت تستخدم فيها للأغراض السلمية — لإطلاق أقمار صناعية مدنية من"ميغ-31". ولكن، بقي هذا المشروع على الورق، وفقا لروسيسكايا غازيتا.

ميغ-31 — وتعد الطائرة "ميغ — 31" طائرة اعتراضية بعيدة المدى، دخلت الخدمة في الجيش السوفيتي في ثمانينيات القرن الماضي، ومن المقرر أن تبقى في الخدمة حتى ثلاثينيات القرن الحالي.

وتم تطوير الطائرة لتكون مقاتلة اعتراضية ثقيلة تقوم بمهام اعتراض الطائرات الهجومية في مدى لا تستطيع الطرازات الأخرى من المقاتلات الاعتراضية الوصول إليه، إضافة إلى امتلاكها سرعة فائقة تمكنها من الوصول إلى أهدافها في وقت قياسي.

وأصبحت الطائرة "ميغ — 31" بمثابة النموذج المثالي لطائرة اعتراضية تمتلك سرعة فائقة وتسليح عالي، بعدما تم تطويرها، لتكون قادرة على القيام بمهام ناجحة في مواجهة أحدث الطائرات الحربية للعدو.

وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي يوم أمس صورة للطائرة الروسية "ميغ-31" معلق بها من الأسفل صاروخ مضاد للأقمار الصناعية.