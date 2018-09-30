وسائل إعلام: روسيا قادرة على مراقبة الطائرات في السعودية وإسرائيل وأوروبا من سوريا

وذكرت نيوز ويك أن موسكو ستكون قادرة على مراقبة الطائرات ليس فقط على أرض إسرائيل فحسب، بل أيضا، وأوروبا حتى قبل أن ترتفع في الهواء.

© Sputnik . Aleksandr Polyakov بعد "إس-300"...منظومات دفاع أخرى قد تظهر في سوريا (صور+فيديو)

واستشهدت الصحيفة بتصريحات النائب الأول لمجمع "تقنيات الراديو إلكترونية"، فلاديمير ميخييف التي قال فيها إنه سيرسل إلى سوريا منظومات قادرة على التصدي للأسلحة عالية الدقة والقنابل الموجهة والصواريخ، وكذلك نظام تعطيل إدارة الطيران والسفن.

وقال ميخييف: "نحن سنكون على علم ليس فقط أن أحدهم حلق في المنطقة ولكن أيضا سنعلم ما إذا كان يوجد طائرة تستعد للإقلاع من المطار العسكري- على أراضي إسرائيل والسعودية وأوروبا".

كما أشار ممثل الشركة الروسية إلى أن موسكو ستعزز دفاعها بنظام الستار الدخاني الذي يجعل الطائرات غير مرئية للصواريخ.

ويذكر أن روسيا تعزز منظومات الدفاع في سوريا بعد مأساة "إيل-20". التي تم إسقاطها بسبب استفزاز الطيران الإسرائيلي وهجماته على أراضي الجمهورية العربية السورية. وسترسل موسكو إلى سوريا منظومة "إس-300" للدفاع الجوي وأنظمة دفاعية أخرى، لمنع الهجمات الإسرائيلية على أراضي سوريا. في نفس الوقت أعلنت تل أبيب أنها لا تنوي وقف الهجمات على أراضي سوريا وستواصل الغارات الجوية