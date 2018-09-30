"نابروسوك"... مدفع خارق ينضم للجيش الروسي "قريبا"

قال قائد القوات البرية الروسية، عقيد عام أوليغ ساليوكوف، إن نظام المدفعية الروسي الحديث، نابروسوك، في مرحلة التطوير استعدادا لاستخدامه ضمن القوة الصاروخية والمدفعية للبلاد.

© Sputnik . Evgeny Biyatov مدفع روسي يغير قواعد الحرب البرية (فيديو)

موسكو — سبوتنيك . وقال ساليوكوف، في مقابلة نشرت اليوم الأحد 30 سبتمبر/ أيلول مع صحيفة "موسكوفسكي كوموسوموليتس: "بالنسبة إلى القوة الصاروخية والمدفعية ، يجري تطوير نظام نابروسوك، والمشكل على مستوى الكتائب ويضم قطع مدفعية وهاون بنسخ مختلفة من الهياكل، ما في ذلك ما هو خاص بوحدات الأركتيكي".

ويمتلك الجيش الروسي قدرات خارقة تجعله ثاني أقوى جيش في العالم، بحسب تنصيف أمريكي، لكنه يحتل المرتبة الأولى كأضخم قوة دبابات في العالم، إضافة إلى امتلاك 7 آلاف قنبلة نووية و4 آلاف طائرة حربية.

ويستخدم الجيش الروسي حوالي 6 آلاف مدفع ذاتي الحركة، إضافة إلى ميا يقرب من 5 آلاف قطعة من المدافع المقطورة.