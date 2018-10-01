ليست الحرب... أسلحة تقتل 6.5 مليون شخص في 15 دولة (فيديو)

يعتقد الكثيرون من الناس أن الحروب هي الشيء الوحيد، الذي يؤدي إلى مقتل ملايين البشر، لكن إحصائية جديدة كشفت أن هناك أسلحة أخرى كانت سببا في قتل 6.5 مليون شخص في 15 دولة، إحداها دولة عربية.

© Sputnik . Grigoriy Sisoev روسيا تسلم مسدسات "أوسا" إلى الشرطة الأمريكية

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة واشنطن الأمريكية، أن الأسلحة الخفيفة (البنادق والمسدسات)، كانت مسؤولة عن اندلاع العنف في العديد من المناطق حول العالم منذ مئات السنين، بحسب مجلة " إكونوميست " البريطانية.

وكشفت الدراسة أن عام 2016 شهد مقتل 250 ألف شخص بواسطة البنادق والمسدسات، دون أن يكون للحروب أو قوات الشرطة أي دور في تلك الحوادث، مشيرة إلى عدد، الذين سقطوا في الفترة بين 1990 و2016 نحو 6.5 مليون شخص.

وتمثل الدول الـ15 نسبة 35 في المئة من سكان العالم فقط، بينما يوجد بها نسبة تصل إلى 75 في المئة من حالات العنف، التي تؤدي إلى سقوط ضحايا، بحسب الدراسة، التي أشارت إلى أن الهند شهدت سقوط 26 ألف شخص عام 2016.

SA does not fail to be among the leaders on wrong things: guns, unemployment, poverty etc.Gun violence has killed 6.5m people worldwide since 1990 — Daily chart https://t.co/g6eelmqnD5 — nkhosi…. (@redgenkosi) September 8, 2018

وتعد دول أمريكا الجنوبية وأمريكا من أكثر الدول، التي يعاني مواطنيها من العنف بسبب استخدام الأسلحة النارية الخفيفة، خاصة السلفادور، وغواتيمالا، وفنزويلا، ويموت في تلك الدول ما نسبته 30 شخص من كل 100 ألف شخص من مواطنيها في المتوسط.

ولا يقتصر العنف باستخدام الأسلحة النارية على عمليات الاغتيال، وإنما يمتد إلى عمليات الانتحار، التي يقدم فيها الأشخاص على إطلاق النار على أنفسهم، بحسب الدراسة، التي أشارت إلى أن عدد المنتحرين بسلاح ناري في أمريكا ضعف عدد من يتم اغتيالهم من آخرين، بينما شهدت ألمانيا، على سبيل المثال، 100 عملية اغتيال عام 2016 مقابل 1000 عملية انتحار بسلاح ناري.

Gun violence has killed 6.5m people worldwide since 1990 pic.twitter.com/iSH4F2WB3y — The Economist (@TheEconomist) October 1, 2018

ووفقا لرسم توضيحي نشرته "إيكونوميست"، فإن البرازيل تحتل المرتبة الأولى في عمليات العنف باستخدام الأسلحة النارية، تليها أمريكا، والهند، والمكسيك، وكولومبيا، وفنزويلا، والفلبين، وغواتيمالا، وروسيا، ثم أفغانستان، التي تحتل المرتبة رقم 10.

وتأتي تايلاند في المرتبة الحادية عشر، تليها جنوب أفريقيا، وأثيوبيا، والعراق، ثم الأرجنتين.

والعراق هو الدولة العربية الوحيدة، الموجودة على تلك القائمة.