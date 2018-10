الطيران الأمريكي يبحث جاهدا عن صواريخ "إس300" في سوريا

وقالت جريدة "إين24" الإلكترونية الروسية في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2018 نقلا عن مصادر إعلامية غربية تتخصص في رصد حركة الطيران إن طائرة استطلاعية تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز RC-135V تواصل العملية الاستكشافية عند شواطئ سوريا قرب ميناء طرطوس.

وانطلقت الطائرة الاستطلاعية الأمريكية من جزيرة كريت اليونانية وحلقت، امس الاثنين، فوق منطقة قريبة من الساحل السوري.

وحلقت نفس الطائرة يوم الأحد قرب ميناء طرطوس السوري.

وفي اليوم التالي عادت الطائرة الأمريكية لتحلق في نفس المنطقة بعدما وصلت طائرة روسية من طراز "أن-124" إلى قاعدة حميميم الجوية ودخلت سفينة نقل الحاويات "سبارتا-3" إلى ميناء طرطوس.

والأغلب ظنا أن الطائرة الاستطلاعية الأمريكية توجهت إلى المنطقة في مهمة الكشف عن منظومات الدفاع الجوي "إس-300" التي بدأت روسيا توردها لسوريا.

