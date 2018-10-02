ماذا تظهر مقارنة بين "إس-300" و"إس-400"

ويشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي "إس300بي إم أو2" التي بدأت روسيا توريدها لسوريا ستعزز الدفاع الجوي السوري وتمثل تهديدا لخصوم سوريا بخاصة إسرائيل والتحالف الغربي.

يذكر أن منظومة "إس300بي إم أو2" تستطيع أن تضرب 36 هدفا منها الصواريخ والطائرات، في آن واحد، مستخدمة صاروخين اعتراضيين ضد كل هدف.

© Photo/ Public domain منظومة "إس300بي إم أو2" للدفاع الجوي

ويصل مدى الصواريخ الخاصة بمنظومة "إس300بي إم أو2" إلى 195 كيلومترا.

وصممت هذه المنظومة لتدمير الأهداف على ارتفاعات متوسطة وكبيرة.

وقالت صحيفة الرصد العسكري (ميلتري ووتش) إن منظومة "إس300بي إم أو2" تستطيع أن تكتشف وتدمر طائرات شبحية (خفية) مثل طائرة "إف-22" الأمريكية أو "إف-35"، إلا أن المنظومات المماثلة الأكثر تطورا مثل "إس-300في4" أو "إس-400" تستطيع أن تنجز هذه المهمة على نحو أفضل.

في كل الأحوال فإن "لقاء" منظومات الدفاع الجوي السورية بطائرات "إف-22" أمر بعيد الاحتمال. أما بالنسبة لمقاتلات "إف-35" التي يمكن أن يتصدى لها الدفاع الجوي السوري فتقدر منظومة "إس300بي إم أو2" على مقارعتها.

وعموما، تُظهر دراسة مقارنة تفوُّق منظومة "إس-400" على "إس300بي إم أو2"، ولكن الأخيرة تشكل، مع ذلك، خطرا كبيرا على مقاتلات الجيل الرابع وكذلك مقاتلات "إف-35" الأكثر تطورا كما أشارت إلى ذلك صحيفة "ميلتري ووتش".

يذكر أن منظومة "إس-400" دخلت إلى الخدمة في عام 2007 بعد مرور 10 أعوام على ظهور "إس300بي إم أو2".